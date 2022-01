Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter schlägt in der Innenstadt im Vorbeigehen den Außenspiegel eines PKW ab

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagnachmittag (03.01.2022) schlug ein bislang unbekannter Mann in der Innenstadt den Außenspiegel eines geparkten Autos ab und wurde dabei von einem Zeugen beobachtet. Dieser meldete der Polizei, dass er, gegen 14.40 Uhr, aus dem Fenster seiner Wohnung sah und dabei auf einen Mann aufmerksam wurde, der in Begleitung einer Frau von der Hochstraße aus in Richtung der Prentzelstraße ging. In der Prentzelstraße schlug der bislang Unbekannte dann plötzlich mit seinem Arm den rechten Außenspiegel eines dort geparkten Opel Corsa ab. Anschließend gingen die beiden Personen weiter und bogen dann nach rechts auf einen dortigen Parkplatz ab. Der Zeuge konnte den Täter als klein und korpulent beschreiben und sagte, dass er eine schwarze Winterjacke sowie eine schwarze Hose trug. Die Frau war etwas kleiner als der Mann, ebenfalls schwarz bekleidet und trug eine weiße Plastiktüte bei sich. Die Polizeibeamten konnten die beschriebenen Personen bei einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell