Polizei Hagen

POL-HA: 85-Jährige in Wohnung ausgeraubt - Täter entkommen mit Schmuck

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Am 04.01.2022 kam es zu einem Raubüberfall in der Eppenhauser Straße. Dort lag gegen 00:15 Uhr eine Hausbesitzerin in ihrem Bett, als sie einen lauten Knall hörte. Kurz darauf kam eine dunkel gekleidete Person in ihr Schlafzimmer. Der Mann drückte ihr die Hand auf den Mund. Der 85-Jährigen gelang es um Hilfe zu schreien. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihr ab und rannte aus dem Zimmer. Geistesgegenwärtig rief die Hagenerin die Polizei. Die Ermittler stellten vor Ort fest, dass der Einbrecher die Terrassentür vermutlich mit einem Stein einwarf und sich so Zugang zum Haus verschaffen konnte. Ob er dabei einen Komplizen hatte, ist noch unklar. Der Täter entkam mit Schmuck. Er wird als zirka 190 cm groß und kräftig beschrieben. Er trug eine schwarze Sturmhaube und schwarze, gepolsterte Handschuhe. Auch der Rest seiner Kleidung war schwarz. Die Polizei fragt jetzt: Wer hat etwas gesehen? Wer kann Hinweise zur Fluchtrichtung des Täters bzw. der Täter geben? Wurde ein Fahrzeug benutzt? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell