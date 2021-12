Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierfink identifiziert

Gera (ots)

Gera: Im Rahmen der Kontrolle eines 23-Jährigen am Samstag (11.12.2021), gegen 01:45 Uhr in der Hofwiesenstraße bemerkten die Beamten, dass der junge Mann Farbanhaftungen an den Händen hatte. In der Folge stellte sich heraus, dass er zuvor mit einem schwarzen Edding eine Sitzbank im Bereich des Hofwiesenbades beschmiert hatte. Gegen den 23-Jährigen wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (RK)

