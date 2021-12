Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube sowie Sachbeschädigung

Altenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen im Tatzeitraum vom 06.12.-10.12.2021 in einen Garten in der Albert-Einstein-Straße in Altenburg ein und entwendeten Haushaltsgeräte sowie Werkzeugutensilien. Die Gartenlaube in der Gartenanlage "Glück Auf" wurde dabei über ein gewaltsam geöffnetes Fenster betreten.

Die Gartenanlage war ein weiteres mal betroffen. Nämlich am 10.12.2021 im Zeitraum von 17 - 20 Uhr. Hierbei haben mutmaßlich Jugendliche eine Sitzbank beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf einen dreistelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung an der Sitzbank wurde eingeleitet. Ausreichend Spurenmaterial konnte vor Ort in Form von zurückgelassenen Gegenständen gesichert werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell