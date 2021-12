Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher ermittelt

Meuselwitz (ots)

Am 11.12.2021 ereignete sich gegen 10 Uhr ein Verkehrsunfall in der Weinbergstraße in Meuselwitz, wobei der 71 - jährige Fahrzeugführer eines Honda Civic im Rahmen des Ein- und Ausparkens gegen den abgestellten BMW einer 56 - jährigen stieß. Der Verursacher verließ pflichtwidrig die Unfallstelle. Aufgrund aufmerksamer Zeugen konnte der Verursacher im nahen Umfeld ermittelt und mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden. Dieser muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell