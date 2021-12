Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandeinsatz in Weida

Greiz (ots)

Weida: Aufgrund eines gemeldeten Fahrzeugbrandes kamen gestern Abend (09.12.2021), gegen 17:00 Uhr Feuerwehr und Polizei auf einem Grundstück (in der Nähe eines Kindergartens) in der Ernst-Thälmann-Straße zum Einsatz. Vor Ort bestätigte sich die Meldung - ein Fahrzeug und der Teil eines Zaunes standen in Flammen. Ein ebenfalls auf dem Grundstück befindliches Boot wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen. Glücklicherweise gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. Personen wurden zum Glück nicht verletzt.

Die Ermittlungen zum Geschehen wurden seitens der Kriminalpolizei Gera übernommen. Diese dauern gegenwärtig noch an. Zeugen, welche Hinweise zum Brandgeschehen geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der KPI Gera zu melden.(RK)

