Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Nicht auf Trickbetrug reingefallen

Gera (ots)

Gera: Unbekannte Trickbetrüger kontaktierten am gestrigen Tag (09.12.2021) eine 73-jährige Seniorin aus Gera. Im Telefonat versuchten die Betrüger Geld von der Dame zu erbeuten, indem sie von einem angeblich geschehenen Unfall, verursacht von Angehörigen der Frau, erzählten. In diesem Zusammenhang forderten sie die Frau auf, eine hohe Bargeldsumme als Kaution zu bezahlen. Richtigerweise ging die Seniorin nicht auf die Forderungen ein, so dass letzten Endes das Telefonat beendet wurde. Es handelt sich bei diesen Schockanrufen um eine polizeibekannte Betrugsmasche. Gehen Sie bitte nicht auf die Forderungen ein - übergeben Sie keine Wertsachen an fremde Personen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Telefonat. Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen oder einer Vertrauensperson und informieren sie bitte Ihre Polizei. (KR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell