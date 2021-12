Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer von E-Bike verletzt

Greiz (ots)

Greiz: Am gestrigen Donnerstag (09.12.2021), gegen 10:15 Uhr, befuhr der 41-jährige Fahrer eines E-Bikes auf dem linken Gehweg der Schmidtstraße in Richtung Brauereistraße. Dabei fuhr er gegen eine Mülltonne, die dadurch umfiel. Aufgrund der Kollision rutschte er, prallte mit seinem ungeschützten Kopf auf eine Treppe und verletzte sich dabei. Es entstanden Sachschäden am Fahrzeug und an der Mülltonne.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell