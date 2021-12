Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Gartenlaube - Kinderspielhaus beschädigt

Altenburg (ots)

Rositz: Die Nutzer eines Pachtgartens in einer Gartenanlage im Thomas-Müntzer Weg riefen am gestrigen Tag (08.12.2021) die Altenburger Polizei um Hilfe. Unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 06.12.2021 - 08.12.2021 in den Garten ein. In der Folge verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zur Laube und stahlen aus dieser eine Elektroanlage. Dem jedoch nicht genug. In der Folge beschädigten der oder die Täter ein in dem Garten aufgestelltes Kinderspielhaus. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 03447 / 4710 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (KR)

