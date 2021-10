Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Erdmannhausen: Fahrraddiebstahl

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag 22:15 Uhr und Mittwoch 18:00 Uhr stahlen unbekannte Täter im Hölderlinweg in Erdmannhausen Fahrräder aus einer Gartenlaube. Die Unbekannten hebelten die Gartenlaube auf, wobei ein Sachschaden von etwa 50 Euro entstand. Bei den gestohlenen Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes Canyon Rennrad mit rotem Lenker und einem grauen, wenige Wochen alten Cube Gravel-Bike. Darüber hinaus ließen die Diebe eine schwarz-rote Satteltasche, Klickpedale, ein Schloss und einen Tacho mitgehen. Insgesamt wird der Wert des Diebesgutes auf etwa 3.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 bittet Zeugen, die Beobachtungen zu der Sache gemacht haben, sich zu melden. Möglicherweise besteht ein Tatzusammenhang zu einem Fahrraddiebstahl in der Kirchenfeldstraße (wir berichteten am Mittwoch).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell