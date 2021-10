Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Grafenau-Döffingen: illegale entsorgtes Altöl ausgelaufen

Ludwigsburg (ots)

Wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen ermittelt der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Ludwigsburg derzeit gegen einen noch unbekannten Täter, der zwei fünf-Liter Kanister gefüllt mit Altöl im Bereich eines asphaltierten Feldwegs parallel der Dätzinger Straße in Döffingen entsorgte. Ein Passant entdeckte die Straftat am Mittwoch gegen 15.40 Uhr und alarmierte die Polizei. Da einer der Kanister beschädigt war, war bereits Flüssigkeit auf den Weg, der linksseitig der Schwippe in Richtung Dätzingen verläuft, und die angrenzende Grünfläche ausgelaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenau befand sich mit sechs Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Auch das Dezernat für Umwelt und Klima des Landratsamts Böblingen wurde vor Ort miteingebunden. Das Öl wurde soweit möglich abgebunden und die Kanister fachgerecht entsorgt. Darüber hinaus mussten mehrere Kubikmeter Erdreich abgetragen werden. Zeugen, die Hinweise geben können, wer die Kanister entsorgt hat, werden gebeten sich unter Tel. 07031 13-2500 bei der Polizei zu melden.

