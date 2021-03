Polizei Bielefeld

POL-BI: Heckscheibenwischer gestohlen und beschädigt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Brake -

Unbekannte stahlen und beschädigten am Wochenende an der Braker Straße und dem Kerksiekweg Heckscheibenwischer von Fahrzeugen.

Eine Bielefelderin parkte ihren Renault Megane am Samstag, 06.03.2021, auf einem Parkplatz an der Braker Straße in der Nähe der Glückstädter Straße. Als sie um 13:45 Uhr zu dem PKW kam, stellte sie fest, dass Diebe den Heckscheibenwischer ihres Fahrzeugs gestohlen hatten. Auf dem Parkplatz entdeckte sie an einem anderen Fahrzeug einen beschädigten Heckscheibenwischer.

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigten Unbekannte einen im Kerksiekweg geparkten Opel Corsa. Sie brachen an dem in einer Grundstückseinfahrt stehenden PKW den Heckscheibenwischer ab.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell