POL-BI: Raser vom Quellenhofweg erneut gefasst

FR / Bielefeld / Brackwede - Am Sonntagmorgen, 07.03.2021, entwickelte sich eine Verfolgungsfahrt, nachdem Streifenbeamte beobachtet hatten, wie ein 5er BMW verbotswidrig auf die Gütersloher Straße fuhr. Die Fahrt des polizeibekannten Mannes konnte schließlich auf der A33, in Fahrtrichtung Osnabrück, in Höhe der Abfahrt Hardenberg beendet werden.

Gegen 02:40 Uhr befuhren Bielefelder Polizisten die Gütersloher Straße in Fahrtrichtung Südring. Dort beobachteten sie, wie ein Pkw verbotswidrig über eine Sperrfläche und "durchgezogene Linie", von einem Tankstellengelände steuerte und dann mit hoher Geschwindigkeit den Südring befuhr.

Die Beamten fuhren dem Pkw, einem 5er BMW, hinterher, um diesen anzuhalten. Dies misslang jedoch, da der BMW-Fahrer, trotz einer roten Ampelphase, nach links auf den Ostwestfalendamm, in Richtung Paderborn, abbog.

Nun setzten die Beamten mit Blaulicht zur Verfolgung an und zeigten das Anhaltezeichen "Stopp Polizei". Statt langsamer zu werden, beschleunigte das Fahrzeug und fuhr auf die A33 in Richtung Osnabrück auf.

Das am flüchtenden Pkw angebrachte Kennzeichen, war gestohlen gemeldet, ermittelten die Polizisten. Doch wer den Pkw fuhr und wie viele Insassen sich im Fahrzeug befanden, konnten sie nicht einsehen. Mit rund 200 km/h befuhr der Bielefelder unter anderem einen Baustellenbereich, statt die Geschwindigkeit, wie vorgeschrieben, auf 80 km/h zu reduzieren.

Schließlich konnte in Höhe der Abfahrt "Hardenberg" durch Kräfte der Autobahnpolizei und der Polizeiinspektion Osnabrück der nachfolgende Fahrzeugverkehr verlangsamt werden. Durch den entstandenen Rückstau musste schließlich auch der Fahrer des 5er BMW abbremsen. Seine Versuche, die Polizeifahrzeuge zu umfahren oder den Standstreifen zu nutzen, schlugen fehl. Letztendlich gelang es, den Raser, ohne einen Zusammenstoß, einzukeilen und komplett auszubremsen.

Der Fahrer, ein polizeibekannter 27-jähriger Bielefelder, wurde begleitet von zwei weiteren Insassen. Er gab gegenüber den Beamten an, vor einigen Stunden Marihuana geraucht und Amphetamine eingenommen zu haben.

Bei der Durchsuchung des Pkw wurden Betäubungsmittel vorgefunden.

Der 5er BMW war nicht mehr zugelassen und wurde sichergestellt. Die Eigentumsverhältnisse konnten vor Ort nicht festgestellt werden. Die Kennzeichen wurden vor circa 2 Tagen im Bereich der Prießallee entwendet. Der 27-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Der Bielefelder muss sich nun wegen zahlreicher Delikte verantworten: Grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit, Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Genusses berauschender Mittel, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch und einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

Meldung "Raser vom Quellenhofweg gefasst" vom 02.03.2021, 13:00 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4852533

