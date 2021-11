Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211118-2: Unbekannte brachen in Einfamilienhaus ein

Erftstadt (ots)

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises bittet Zeugen um Mithilfe.

Am Mittwochabend (17. November) sind Unbekannte zwischen 17.40 Uhr und 19 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Hunsrückstraße in Erftstadt-Gymnich eingebrochen. Laut derzeitigem Sachstand entwendeten der oder die Täter einen Safe und durchwühlten mehrere Räume.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats fragen:

- Wer hat den Einbruch beobachtet und kann Angaben zur Sache machen? - Wer kann Angaben zum Verbleib des Safes machen? - Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise richten Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Ersten Erkenntnissen zur Folge öffneten der oder die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses gewaltsam und drangen so in das Gebäude ein. Im Haus durchwühlten die Unbekannten mehrere Räume und entwendeten den circa 15 bis 20 Kilogramm schweren Safe aus einem Schrank. (sc)

