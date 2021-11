Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Überholvorgang missglückt

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte am Dienstag gegen 07:45 Uhr ein 19-jähriger Opel-Lenker, der die Kreisstraße 1028 von Sindlingen kommend in Richtung Herrenberg-Haslach befuhr. Vor ihm befand sich ein 62-Jähriger, der einen LKW mit Anhänger lenkte. Vermutlich ohne den entgegenkommenden Verkehr zu beachten, setzte der Opel-Lenker kurz vor dem Nebringer Wald zum Überholen an. Beim Überholvorgang kam dem 19-Jährigen jedoch eine 44-Jährige mit ihrem Audi entgegen. Der Opel-Fahrer bremste stark ab, kam hierbei ins Schleudern und kollidierte mit dem rechts neben ihm fahrenden Lkw. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Audi-Fahrerin nach rechts in den Straßengraben aus und touchierte dabei ein Gebüsch und einen dicken Ast. Der Lkw blieb unbeschädigt, an den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von 6.000 Euro. Beide Pkw waren nicht mehr farbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

