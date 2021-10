Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schneller Fahndungserfolg nach PKW- Diebstahl

Landau: 02.10.2021, 10:24 Uhr- 17:00 Uhr (ots)

In einem Discounter in der Maximilianstraße nutzte ein, der Polizei einschlägig bekannter 61-jähriger aus Landau, die Unaufmerksamkeit eines 70-jährigen Kunden und nahm dessen Autoschlüssel an sich. Anschließend verließ der dreiste Dieb den Markt, setzte sich ins Auto und fuhr davon. Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten schließlich gegen 17.00 Uhr, zum Erfolg. Der Täter konnte an der deutsch-österreichischen Grenze kontrolliert und festgenommen werden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt und kann nun seinem Eigentümer wieder übergeben werden.

