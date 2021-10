Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallzeugen gesucht

Herxheim, 02.10.2021, 10:00 Uhr (ots)

Zwei Fahrzeuge befuhren hintereinander die Querhohlstraße in Richtung Eisenbahnstraße. Das vorausfahrende Fahrzeug, ein Citroen, setzte unmittelbar vor der Kreuzungseinfahrt wenige Meter zurück, um dort am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem nachfolgenden Fahrzeug, einem Peugeot. Beide Fahrzeugführer behaupten beim Zusammenstoß bereits gestanden zu haben und der jeweils andere Fahrzeugführer habe den Unfall verursacht. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ca. 1000EUR Sachschaden. Gibt es Zeugen die den Unfall beobachtet haben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell