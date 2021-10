Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermutlich ein Grund, weshalb Handys wasserdicht sein sollen...

Heuchelheim: 02.10.2021, 16:18 Uhr (ots)

Schnell klärte sich in einer Weinstube in Heuchelheim der vermutete Diebstahl eines Handys auf. Eine 56 - jährige Frau aus der Verbandsgemeinde Dahn befand sich in einer Weinstube in Heuchelheim und bat um polizeiliches Erscheinen, weil sie ihr Handy nicht mehr auffinden konnte und einen Diebstahl nicht ausschließen mochte. Noch während die Polizeibeamten den Sachverhalt vor Ort aufnahmen, kam der Wirt hinzu und übergab das in der Toilettenschüssel aufgefundene Handy seiner Besitzerin, die es mit gemischten Gefühlen entgegennahm.

