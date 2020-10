Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstähle aus Kfz

Rees (ots)

Zwei Autos wurden in Rees in der Nacht von Montag auf Dienstag (13. Oktober 2020) angegangen und jeweils fest verbaute Teile aus den Fahrzeugen gestohlen. Unbekannte Täter schlugen die Scheibe eines 2er BMW ein, der in einer Parkbucht auf der Kiepenkerlstraße abgestellt war. Sie verschafften sich so Zugriff auf das Wageninnere, bauten das Multifunktionslenkrad der M-Linie fachmännisch aus und entwendeten dieses. Am nahe gelegenen Fährmannsweg machte sich ein Dieb an einer Mercedes E-Klasse zu schaffen. Vermutlich überbrückte er das Signal der Keyless-Go-Funktion und öffnete so den Wagen, der vor einem Wohnhaus geparkt war. Aus dem Wagen wurde die Mittelkonsole gestohlen. Eine Überwachungskamera zeichnete die Tat auf. Zu sehen ist eine komplett schwarz gekleidete, vermutlich männliche Person, die eine Kappe und schwarze Handschuhe trägt. Vor dem Gesicht trägt der Täter ein schwarzes Tuch. Zudem hat er einen braunen Wanderrucksack sowie einen weiteren schwarzen Rucksack dabei. Zeugen, die Hinweise zu der beschriebenen Person oder zu weiteren verdächtigen Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Emmerich unter 02822 74510. (cs)

