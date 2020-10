Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Zum Glück nur zwei Leichtverletzte

Kleve (ots)

Das Ausmaß des Verkehrsunfalls am Freitagmittag. 08.10.2020, auf der Kreuzung Königsallee/Mittelweg/Kirchweg ließ auf den ersten Blick Schlimmeres befürchten. Ein 19-jähriger Autofahrer aus Bedburg-Hau hatte gegen 16.40 Uhr den Mittelweg in Richtung Materborn befahren und das Stoppschild zu spät wahrgenommen. Im Kreuzungsbereich kollidierte er zunächst mit einem vorfahrtsberechtigen Pkw und anschließend mit einem an der Kreuzung wartenden weiteren Fahrzeug, der gegen einen Gartenzaun geschleudert wurde. Ein weiterer Autofahrer konnte eine Kollision durch eine Vollbremsung vermeiden. Den verdutzen Beamten erklärte der Unfallverursacher, "leider noch keinen Führerschein zu besitzen; seine praktische Führerscheinprüfung stehe erst in der kommenden Woche an." Dieses darf jedoch bezweifelt werden. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. (SI)

