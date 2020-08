Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Festnahme eines entwichenen Strafgefangenen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Bad Salzuflen- Werl-

Der am Mittwoch, 20.03.2019, bei einem privaten Besuch in Bad Salzuflen geflüchtete 31-jährige Häftling der JVA Werl hat sich im Beisein seines Rechtsanwalts der Polizei in Bielefeld gestellt.

Die Polizei Bielefeld hatte die Maßnahmen rund um die Flucht am Donnerstag, 21.03.2019 von der Polizei Lippe übernommen, weil das Ursprungsverfahren im Jahr 2014 für die verhängte Haftstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung beim Polizeipräsidium Bielefeld bearbeitet wurde.

Der entwichene Strafgefangene wurde festgenommen und wird der JVA Werl überstellt.

