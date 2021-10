Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Gernsbach - Nach Unfallflucht Zeugen gesucht

Rastatt, Gernsbach (ots)

Einen Schaden von rund 1.500 Euro hatte am Samstagnachmittag eine VW-Fahrerin zu beklagen. Die 70-Jährige hatte bei ihrer Einkaufstour zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr ihren Wagen auf Parkplätzen von Lebensmittelmärkten in der Karlsruher Straße und in der Schwarzwaldstraße in Gernsbach abgestellt, als ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten VW beschädigte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau zu wenden.

/jv

