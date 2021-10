Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Von der Fahrbahn abgekommen - Auto überschlägt sich (22.10.2021)

Kosnstanz (ots)

Verletzungen hat sich ein 29-jähriger Mann zugezogen, als er sich in der Nacht auf Freitag gegen 01.30 Uhr mit seinem Auto überschlug. Der Mann war auf der L 221-Westtangente in Richtung B 34 unterwegs. In einer Rechtskurve fuhr der Mann geradeaus weiter und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er prallte gegen mehrere kleine mobile Betonabsperrungen, drehte sich, geriet auf den unbefestigten Seitenstreifen und überschlug sich. Auf dem neben der Straße führenden Radweg kam das Auto zum Stehen. Der 29-Jährige konnte sich selbst aus dem BMW befreien und klagte über Schmerzen, weshalb ihn ein Rettungsdienst ins Krankenhaus brachte. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promill, woraufhin eine ärztliche Blutentnahme angeordnet wurde. Den Führerschein beschlagnahmten die Polizisten. Der nicht mehr fahrbereite BMW, an dem ein Sachschaden von über 10.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.

