POL-KN: (VS-Schwenningen) Restaurant-Einbrecher klaut teuren Champagner

Schwenningen (ots)

Bei einem Einbruch in ein Restaurant in der Friedrich-Ebert-Straße hat ein Einbrecher in der Nacht zum Freitag eine Flasche Champagner im Wert von mehreren Hundert Euro mitgehen lassen. Der ungebetene Gast drang vermutlich in den frühen Morgenstunden über eine aufgebrochene Tür in den Gastraum ein. Offensichtlich auf der Suche nach Geld durchwühlte er mehrere Schubladen und Schränke am Tresen. Aus einem Kühlschrank nahm er schließlich neben einer Flasche Sekt auch eine Flasche Champagner der Marke "Bollinger James Bond 007" aus dem Jahr 2002 in einer besonderen Verpackung mit. Die Sektflasche konnte die Eigentümerin am Freitagmorgen im Hof wieder auffinden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu dem Fall unter Telefon 07720 85000.

