Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Alkoholisiert Unfall verursacht (21.10.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Eine alkoholisierte Autofahrerin ist Donnerstagnacht gegen 23.30 Uhr gegen einen am Fahrbahnrand stehenden Mercedes-Benz geprallt. Die aus Richtung Reichenau kommende 38-jährige Audi-Fahrerin war nach Wollmatingen unterwegs und prallte infolge Unachtsamkeit auf das geparkte Auto. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Atemalkoholgeruch. Nachdem die 38-Jährige mehrfach den Atemalkoholtest nicht ausführen konnte, wurde eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus veranlasst. Aufgrund der massiven Beschädigungen am Audi musste dieser von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von über 35.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell