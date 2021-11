Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211117-4: Fahrradfahrer nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Frechen (ots)

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Frechen sind am Dienstagmorgen (16. November) gegen 7.15 Uhr ein Fahrradfahrer (39) und ein Auto zusammengestoßen. Der 39-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Unfallursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Laut derzeitigem Sachstand war der Fahrer (36) des Seats auf der untergeordneten Straße 'Auf der Breide' unterwegs und beabsichtigte nach links auf die vorfahrtberechtigte Werner-Erkens-Straße abzubiegen. Der Fahrradfahrer fuhr zur gleichen Zeit auf der Werner-Erkens-Straße in Richtung der Straße 'Allee zum Sportpark'. Dabei kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der 39-Jährige stürzte von seinem Fahrrad und wurde dabei schwer verletzt.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (sc)

