Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Vandalen beschädigen erneut diverse Einkaufswagen - 3.000 Euro Sachschaden - Polizei ermittelt ++ Bargeld aus Kirche gestohlen - Holzkiste aufgebrochen ++ nach "Spiegel-Klatscher" geflüchtet

Lüneburg (ots)

Presse - 05.10.21 ++

Lüneburg

Bleckede - Bargeld aus Kirche gestohlen - Holzkiste aufgebrochen

Ein unbekannter Täter betrat am 04.10.21, gegen 19.10 Uhr, die Kirche in der Schloßstraße, brach dort ein Behältnis aus Holz auf und entwendete die darin enthaltenen Münzen. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Lüneburg - Langfinger nutzen "günstige Gelegenheit"

Einem 70-Jährigen wurde am 04.10.21, gegen 15.30 Uhr, die Geldbörse gestohlen, als er sich in einer Bäckerei in der Bleckeder Landstraße aufhielt. Der 70-Jährige war für einen Moment abgelenkt, als sich der Diebstahl ereignete. In der Geldbörse befand sich Bargeld. Ebenfalls am Montag, zwischen 10.30 und 12.00 Uhr, stahlen Unbekannte einem 24-Jährigen die Jacke. Der 24-Jährige hatte im Bereich eines Parkplatzes Hinter der Saline Gartenarbeiten verrichtet und die Jacke an einem Zaun abgelegt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Wittorf - nach "Spiegel-Klatscher" geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 04.10.21, gegen 11.45 Uhr, kam es auf der K12 zu einem "Spiegel-Klatscher" zwischen einem Linienbus und einem weißen Lkw. Bisherigen Ermittlungen zu Folge war ein Unbekannter mit dem Lkw aus Richtung St. Dionys kommend in Richtung Wittorf gefahren. In einer Kurve fuhr der Lkw-Fahrer so weit links, dass es zu einem Zusammenstoß des linken Außenspiegels mit dem in entgegengesetzte Richtung fahrenden Linienbus kam. An dem Bus entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der unbekannte Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel.: 04131/799400, entgegen.

Lüneburg - ohne Zulassung unterwegs

Am Spätnachmittag des 04.10.21 wurde in der Sülztorstraße ein 31 Jahre alter Peugeot-Fahrer kontrolliert. An dem Pkw befand sich ein Kurzzeitkennzeichen, welches nur bis zum 02.10.21 gültig war. Dem 31-Jährigen wurde lediglich die Fahrt zur Zulassungsstelle gestattet und ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrtsteuergesetz gegen ihn eingeleitet.

Lüneburg - die Polizei kontrolliert ...

Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag, 03.10.21, in der Zeit von ca. 13.00 bis 14.45 Uhr, in der Willy-Brandt-Straße. Ahndeten die Polizeibeamten mehrere Fahrzeuge und stellten unterschiedliche Mängel bzw. Verstöße fest. Mehrere Fahrer bzw. Fahrerinnen führten Führerschein bzw. Fahrzeugschein nicht mit, zweimal wurden Mängel an der Lichttechnischen Einrichtung festgestellt, in zwei Fällen waren die Verbandskästen abgelaufen und ein Fahrer war nicht angeschnallt. Es wurden die entsprechenden Verwarnungen ausgesprochen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - nach Diebstahl von Fahrrad ... geschlagen - Zeugen gesucht

Wegen Diebstahls und Körperverletzung ermittelt die Polizei Lüchow. Bereits im Zeitraum vom 14. Bis 16.09.21 hatten Unbekannte auf dem Parkplatz des Rathauses in der Theodor-Körner-Straße das Herrenfahrrad Scoop eines 37-Jährigen gestohlen. Der Lüchower sprach in der Folge drei ihm vom Sehen bekannte junge Männer darauf an. Diese waren damit wohl nicht einverstanden, lauerten dem 37-Jährigen in den Abendstunden des 22.09.21 auf und schlugen diesen. Die Polizei ermittelt und bittet mögliche Zeugen sich mit der Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, in Verbindung zu setzen.

Luckau, OT. Püggen - ohne Führerschein mit Motorrad geflüchtet

Sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen, versuchte ein 21-Jähriger in den Morgenstunden des 05.10.21 in Püggen. Eine Streifenwagenbesatzung wollte den jungen Mann gegen 07:30 Uhr mit seinem Motorrad Yamaha kontrollieren; dieser gab jedoch Gas, konnte jedoch im Umfeld wieder angetroffen werden. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, da er keinen entsprechenden Führerschein für sein Motorrad besaß.

Dannenberg - Dixi-Toilette gestohlen

Eine Dixi-Toilette transportierten Unbekannte im Zeitraum vom 27.09. bis 04.10.21 von einer Baustelle in der Marschtorstraße ab und stahlen diese. Es entstand ein Schaden von gut 750 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - Cannabisdolden dabei

Einen 23 Jahre alten Mann aus der Region kontrollierte die Polizei in den Nachtstunden zum 05.10.21 in der Tarmitzer Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 00:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem insgesamt acht Cannabisdolden fest und sicher. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Uelzen

Uelzen - Vandalen beschädigen erneut diverse Einkaufswagen - 3.000 Euro Sachschaden - Polizei ermittelt

Nachdem es bereits in der Nacht zum 02.10. zu Vandalismus im Bereich des Marktcenters - Veerßer Straße - in Uelzen durch beschädigte Einkaufswagen kam, warfen Unbekannte in der Nacht zum 05.10.21 (zwischen 22:30 und 01:00 Uhr) erneut gut 30 Einkaufswagen eines Einkaufsmarktes vom Parkdeck in die Tiefe. Diese wurden dabei beschädigt, so dass ein Sachschaden von gut 3.000 Euro entstand. In der Nacht zum 02.10 wurde mehrere Jugendliche im Umfeld wahrgenommen. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Fahrzeugtür zerkratzt - 1.000 Euro Sachschaden

Die Fahrzeugtür eines in der Bergstraße abgestellten Pkw Audi Q3 zerkratzten Unbekannte im Zeitraum vom 03. auf den 04.10.21. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Marihuana und Amphetamine sichergestellt

Einen 20 Jahre alten Uelzener kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.10.21 in der St.-Viti-Straße. Bei der Kontrolle des jungen Mannes gegen 16:45 Uhr stellten die Beamten bei diesem in einer Bauchtasche eine geringe Menge Marihuana und Amphetamine fest und sicher. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Uelzen - ohne Führerschein unterwegs - Fahrerlaubnis gerichtlich entzogen

Nicht zum ersten Mal ertappte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.10.21 eine 32 Jahre alte Autofahrerin ohne erforderliche Fahrerlaubnis. Diese wurde der Frau bereits gerichtlich entzogen. Gegen 15:15 Uhr stellten Beamte die Frau in der Nordallee am Lenkrad eines Pkw Skoda fest, beendeten die Fahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Bad Bevensen - betrunken mit dem Mofa unterwegs - 1,6 Promille

Einen 45-Jährigen mit einem Mofa-Roller Pegasus stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 04.10.21 in der Demminer Allee. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 18:45 Uhr stellten die Beamten dabei bei diesem einen Alkoholwert von 1,6 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen/Bad Bevensen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Abendstunden des 04.10.21 in der Lüneburger Straße in Uelzen. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 22:15 Uhr stellten die Beamten Drogeneinfluss fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Gleiches galt für einen 31 Jahre alten Fahrer eines Pkw Daimler aus Hamburg. Beamten hatten diesen gegen 23:50 Uhr in der Klaus-Groth-Straße in Bad Bevensen kontrolliert. Auch bei ihm verlief ein Urintest auf THC positiv. Beide Männer erwarten entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell