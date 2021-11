Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211117-3: Radlader von Baustelle entwendet

Erftstadt (ots)

Die Polizei sucht Zeugen

Von einer Baustelle an der Kreuzung von Kiesstraße und Landstraße in Dirmerzheim haben am Wochenende (Freitag, 12. November bis Montag, 15. November) unbekannte Tatverdächtige einen Radlader entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Abtransport des Radladers gesehen haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können.

Bauarbeiter hatten den gelben Radlader des Herstellers Kramer vom Typ 850 am Freitag zum Feierabend gegen 15.30 Uhr vor einem Container auf der Kiesstraße abgestellt. Als einer der Männer am Montagmorgen um 6.45 Uhr zur Baustelle kam, bemerkte er das Fehlen der verschlossenen Baumaschine.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 bitten Zeugen sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

