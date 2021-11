Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211116-4: Zwei Autofahrer nach Zusammenstoß auf der B264n schwer verletzt - Krankenhaus

Kerpen (ots)

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Dienstagnachmittag (16. November) ist gegen 13.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Autofahrer auf der Bundesstraße (B)264n bei Kerpen mit zwei weiteren Fahrzeugen kollidiert. Dabei zogen sich zwei Personen (18, 42) schwere Verletzungen zu.

Laut derzeitigem Sachstand war der 18-Jährige vor dem Verkehrsunfall mit seinem Ford auf der B264n in Fahrtrichtung Düren unterwegs. Dabei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, touchierte den LKW eines 65-Jährigen und stieß mit dem Transporter des 42 Jährigen zusammen. Dabei wurden der Fahrer des Scorpio und des Transporters so schwer verletzt, dass Rettungskräfte die beiden Männer in nahegelegene Krankenhäuser brachten.

Polizisten sperrten die B264n in Fahrtrichtung Düren. In Richtung Gymnich leiteten die Beamten den Verkehr über die Kreisstraße (K)17 ab. Die Unfallaufnahme sowie die Einschränkungen im Straßenverkehr dauern zur Stunde noch an. Polizisten stellten den Ford sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

