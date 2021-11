Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211116-2: Polizisten nach Hilfeleistung verletzt

Bergheim (ots)

Rettungskräfte informierten die Polizei über einen verletzten und aggressiven Mann.

Nach gemeinsamem Trinkgelage in der Vinzentiusstraße in Bergheim (Oberaußem), wollten drei Männer (39, 41, 49) am Samstag (13. November) um 23.20 Uhr den Heimweg antreten. Da der 49-Jährige dazu nicht mehr in der Lage war, mehrfach zu Boden gefallen war und sich dabei verletzt hatte, informierten seine Bekannten den Rettungsdienst. Vor Ort kippte die Stimmung des 49-Jährigen und er schlug unkontrolliert um sich. Da seine Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, zogen die Rettungskräfte zur Unterstützung die Polizei hinzu. Wenige Minuten später waren Streifenbeamte vor Ort. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Erneut schlug der 49-Jährige um sich und verletzte dabei eine Polizistin (28) und ihren Kollegen (24) leicht im Gesicht. Dem 49-Jährigen mussten Handfesseln angelegt werden. Weitere Beamte brachten ihn nach Erstversorgung einer Notärztin ins Polizeigewahrsam. Die verletzten Polizisten blieben dienstfähig.

Der 49-Jährige verblieb im Polizeigewahrsam, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm und die Gewahrsamsfähigkeit feststellte. Erst hier beruhigte sich sein Gemütszustand.

Da der 49-Jährige keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik aufweisen konnte, musste er zur Verfahrenssicherung eine Sicherheitsleistung zahlen. Er blieb bis zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Der 49-Jährige muss sich in einem Strafverfahren wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte oder gleichstehende Personen verantworten. (bm)

