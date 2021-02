Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Sexuelle Belästigung am Bahnhof Eschborn Süd

Eschborn/Main Taunus Kreis (ots)

Die Bundespolizei fahndet nach einem unbekannten Mann, der am Donnerstagabend an der S-Bahnstation Eschborn Süd eine 19-jährige Frau sexuell belästigt hat. Wie die Frau bei der Bundespolizei angab, hatte der Mann sich gegen 22.30 Uhr beim Treppenaufgang zum Bahnsteig hinter sie gedrängt und ihr ans Gesäß gefasst. Als die Frau sich sofort umdrehte um den Mann zur Rede zu stellen, flüchtete der sofort in Richtung Eschborn. Den Täter konnte sie lediglich als einen ca.180cm großen Mann beschreiben. Eine eingeleitete Fahndung blieb bisher leider ohne Erfolg.

Zu den Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

