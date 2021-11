Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211116-1: Zeugensuche nach Pfandkistendiebstahl

Hürth (ots)

Täter entwendeten mehrere tausend Pfandkisten von einem Betriebsgelände

In Hürth-Fischenich haben Unbekannte zwischen Sonntag (14. November) 18 Uhr und Montag (15. November) 6.30 Uhr Pfandkisten und Paletten von dem umzäunten Gelände eines Hofs am 'Marktweg' entwendet. Laut derzeitigem Sachstand entfernten der oder die Täter ein Zaunelement des Grundstücks, um an die Kisten zu gelangen.

Da die Täter ersten Einschätzungen zufolge vermutlich ein Fahrzeug zum Transport des Diebesguts nutzten, erhoffen sich die Ermittler die Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 23 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (sc)

