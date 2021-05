Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schiltach (Lkr. Rottweil) Hund stürzt aus Fenster und landet auf Motorhaube (08.05.2021)

Schiltach (ots)

Dass nicht nur Katzen sondern auch Hunde offenbar mehr als ein Leben haben, beweist ein Vorfall in der Schramberger Straße am Samstag gegen 15.15 Uhr. Der Hund (Rasse unbekannt) einer Anwohnerin war in einem unbeobachteten Moment durch ein Fenster im zweiten Obergeschoss des Hauses auf das Dach gelangt. Vermutlich durch Neugier angetrieben, lief er umher und fiel herunter. Er landete unsanft auf der Motorhaube eines neben dem Haus parkenden Seat, die dabei leicht beschädigt wurde. Laut Angaben der Besitzerin hat sich der "Flughund" beim Aufprall nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell