Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 211117-5: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Pulheim (ots)

Der Täter trat die Flucht an, als er die Bewohnerin des Hauses bemerkte

Am Montagabend (15. November) ist ein Unbekannter zwischen circa 18.30 Uhr und 18.45 Uhr in das Haus einer Seniorin an der Straße 'Am Sonnenhang' in Stommeln eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge öffnete er gewaltsam ein Fenster, um in das Einfamilienhaus zu gelangen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im oben genannten Tatzeitraum richten Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de.

Laut Aussage der Seniorin sei sie zum Zeitpunkt der Tat im Obergeschoss ihres Hauses gewesen. Dabei habe sie ein lautes Geräusch aus dem Erdgeschoss gehört. Als sie vor die Zimmertür getreten sei, habe sie eine dunkel gekleidete Person wahrgenommen. Der Täter sei dann, offensichtlich ohne Beute, aus dem Haus geflüchtet, als er die Bewohnerin bemerkte. Er lief in unbekannte Richtung davon. (sc)

