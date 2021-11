Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl einer Baustellen-Ampelanlage in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 5. November 2021, 11:45 Uhr, bis Montag, 8. November 2021, 8:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Signal- beziehungsweise Baustellen-Ampelanlage an der Burhaver Straße in Widders, Burhave in Butjadingen.

Der Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von etwa 5.100 Euro.

Mögliche Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/99881-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell