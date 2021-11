Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl aus Fahrradkorb in Nordenham +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 8. November 2021, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Hand- und Einkaufstasche aus einem Fahrradkorb auf dem Gelände eines Supermarktes in der Deichgräfenstraße in Nordenham.

Ein 50-Jähriger aus Nordenham legte gegen 12:00 Uhr seine Einkaufstasche mit Nahrungsmitteln sowie seine Handtasche in den Korb seines Fahrrades, welches in den dortigen Fahrradständern abgestellt war. Als er nach etwa 10 Minuten zurückkehrte, war sowohl die Einkaufs- als auch die Handtasche nicht mehr da.

Mögliche Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden.

