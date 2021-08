Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von 2 Pedelecs

Zweibrücken (ots)

Am 13.8.2021, zwischen 12.35 Uhr und 16.40 Uhr, wurden im Hasenpfad aus einer Garage 2 Pedelecs entwendet. Es handelt sich hierbei um Elektrofahrräder der Marke Focus Jarifa 2, 6.7 Nine, Farbe grau matt, einmal Größe XL und einmal Größe M. Schadenshöhe ca. 6000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Zweibrücken.|pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell