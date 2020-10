Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Hotel - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich am späten Sonntagabend, 11.10.2020, verschaffte sich ein Unbekannter auf nicht näher bekannte Weise Zutritt zu einem Hotel in der Basler Straße. Aus einem Büroraum wurden dann zwei kleinere Tresore entwendet, in welchen sich nicht unerhebliche Bargeldbeträge befanden. Weitere Schränke wurden aufgehebelt und durchsucht. Der Sachschaden liegt bei etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, die vor allem im Bereich des Kreisverkehrs Basler- und Schillerstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hatten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell