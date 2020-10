Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Junge Radfahrerin fährt gegen Auto - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag, 12.10.20, gegen 12.45 Uhr, an einem Fußgängerüberweg in der Brühlstraße, Ecke Baumgartner Straße, ereignet haben soll. Nach Schilderungen eines Jeep-Fahrers befand dieser sich in stockendem Verkehr auf der Brühlstraße auf einem Fußgängerüberweg, als ein junges Mädchen mit ihrem Rad gegen die Seite des Jeeps fuhr. Es soll zu einem kurzen Gespräch gekommen sein, wobei das Mädchen angab, dass es ihr gut gehe. Daraufhin fuhr es davon. Später stellte der Autofahrer einen Schaden an seinem Wagen fest und verständigte die Polizei. Das Polizeirevier Lörrach, Tel., 07621 176-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell