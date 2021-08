Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am 17.8.2021, zwischen 12.15 Uhr und 13.15 Uhr, wurde auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Wilkstraße ein PKW beschädigt. Ein rotes VW Golf Cabrio war in einer Parkbox abgestellt und wurde vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken am hinteren rechten Kotflügel beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 1500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu regulieren. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell