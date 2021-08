Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnungseinbruchdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.08.2021, 18:10 Uhr - 16.08.2021, 22:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Ehrlichstraße SV: Bislang unbekannte Täter gelangten über einen rückwärtig gelegenen Balkon in ca. vier Metern Höhe an die gläserne Balkontür einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus. Dort drückten sie den Rollladen hoch und schlugen ein Loch in die Türverglasung. So konnten sie den innenliegenden Türgriff öffnen und in die Wohnung gelangen. Sie entwendeten einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro. Weitere Gegenstände wurde nicht mitgenommen.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell