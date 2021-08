Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Nünschweiler (ots)

Am Montag, dem 16.08.2021, befuhr ein bislang Unbekannter in den späten Abendstunden die L471 von Höheischweiler in Richtung Nünschweiler. Am Ortseingang von Nünschweiler überfuhr er die dortige Verkehrsinsel samt Verkehrszeichen und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden und das Trümmerfeld auf der Fahrbahn zu kümmern. Bisherigen Ermittlungen zufolge handelt es sich bei dem Fahrzeug um einen Renault Scenic II in der Farbe silber, grau o.ä., welcher im Bereich der Front massive Beschädigungen aufweist.

Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder einem entsprechenden Fahrzeug geben? Polizei Waldfischbach-Burgalben: 06333-9270|piwfb

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell