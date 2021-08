Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnmobildiebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 17.8.2021, zwischen 04.50 Uhr und 06.40 Uhr, wurde in der Schwabenstraße aus einer Einfahrt ein Wohnmobil entwendet. Es handelt sich hierbei um einen weißen Fiat, Modell Bürstner. Die Schadenshöhe beträgt ca. 50 000 Euro. Verdächtige Wahrnehmungen bitte an die Polizei Zweibrücken. |pizw

