POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruchdiebstahl in Wohnhaus in Großenkneten +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 8. November 2021, brachen bislang unbekannte Täter im Zeitraum von 17:00 bis 18:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße "Krokusweg" in Großenkneten ein.

Die Täter verschafften sich durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in die Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf durchsuchten sie diese und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck.

Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit im Nahbereich werden von der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

