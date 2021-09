Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe - gefährliche Körperverletzung

Auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Huntestraße kam es am Sonntag, dem 12. September 2021, gegen 05.55 Uhr zu einer Massenschlägerei: Eine ca. 20-köpfige Personengruppe wurde von einer ca. 15-köpfigen Personengruppe angegriffen. Beim Eintreffen der eingesetzten Beamten hatte sich eine dieser Personengruppen bereits von der Tatörtlichkeit entfernt. Im Nahbereich konnten lediglich noch zwei Beschuldigte angetroffen werden. Hierbei handelt es sich um zwei 19- bzw. 20-Jährige aus Papenburg. Fünf Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, wohnhaft jeweils m Nordkreis bzw. im Ammerland, wurden leicht verletzt mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Zuge der Handgreiflichkeiten verlor ein 17-Jähriger aus Bösel sein IPhone12. Dieses wurde durch eine bislang unbekannte Person eingesteckt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Barßel - Körperverletzung

Am Sonntag, dem 12. September 2021, um 03:35 Uhr, kam es in der Langen Straße zu einer Körperverletzung in einer dortigen Gaststätte. Verletzt wurden hierbei der Inhaber sowie eine Angestellte der Gaststätte. Beschuldigter ist ein 25-Jähriger aus Bad Zwischenahn. Dieser befand sich zur Vorfallszeit in Begleitung von vier weiteren Familienangehörigen. Im Zuge der Sachverhaltsaufnahme vor Ort wurde der 25-Jährige mehrfach der Örtlichkeit verwiesen. Dieser Aufforderung kam der Beschuldigte jedoch nicht nach bzw. kehrte er nach kurzer Zeit immer wieder an die Einsatzörtlichkeit zurück. Er wurde letztlich von seinem 32-jährigen Bruder von der Örtlichkeit weggeführt, riss sich jedoch unter erheblicher Gegenwehr los und ging drohend auf die eingesetzten Beamten zu. Da er auf keinerlei Ansprache der vor Ort eingesetzten Polizisten reagierte, wurde schließlich ein Reizstoffsprühgerät eingesetzt und der Täter im Anschluss am Boden fixiert und gefesselt. Mittels durchnässter Handtücher und Wasser wurde Erste Hilfe geleistet. Auch wurde ein Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung des 27-Jährigen angefordert. Im weiteren zeitlichen Verlauf erschien der 47-jährige Vater des Beschuldigten vor Ort. Auch er beleidigte die eingesetzten Beamten massiv. Durch andere Familienangehörige konnte nach geraumer Zeit dahingehend auf ihn eingewirkt werden, die Gaststätte zu verlassen. Zur Vorfallszeit befanden sich insgesamt etwa 80 bis 100 Schaulustige vor Ort, welche sich zuvor in der Gaststätte befunden hatten. Durch den Einsatz des Reizstoffsprühgerätes wurde auch ein 25-jähriger Polizeibeamter leicht verletzt. Auch ein weiblicher Gast der Lokalität, eine 20-Jährige aus Cappeln, wurde durch einen der dortigen Akteure durch einen Schlag ins Gesicht verletzt, als sie die Gaststätte während des dortigen Gerangels verlassen wollte.

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Samstag, 11. September 2021, 23.00 Uhr, und Sonntag, 12. September 2021, 07.15 Uhr, wurde der graue PKW VW Polo einer 21-Jährigen aus Leer, welcher zum Tatzeitpunkt in einer Parkbucht in der Elbestraße gegenüber des dortigen Entsorgungsbetriebes abgestellt war, durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Es wurden beide Fahrzeugspiegel augenscheinlich abgetreten. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Friesoythe unter der Telefonnummer (04491) 93160 entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, dem 12. September 2021, kam es gegen 05.40 Uhr in der Westmarkstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 34-Jähriger aus Barßel geriet im dortigen Streckenverlauf allein beteiligt mit seinen PKW in einen dortigen Grünstreifen. Der Vorfall wurde durch Zeugen beobachtet, welche die Polizei alarmierten. Der 34-Jährige versuchte zunächst, seinen PKW aus der Berme zu bergen. Nachdem ihm dieses misslang, versuchte er, sich fußläufig von der Unfallörtlichkeit entfernen, konnte allerdings durch die Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festgehalten werden. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 34-Jährige massiv unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem 34-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

