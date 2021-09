Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - Diebstahl von Buntmetall

In der Zeit zwischen Samstag, 11. September 2021, 21.00 Uhr, und Sonntag, 12. September 2021, 09.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Kellerhöher Straße insgesamt drei Kupferfallrohre mit -bögen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 12. September 2021, kam es um 13.10 Uhr in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall: Eine 63-Jährige aus Garrel befuhr mit ihrem Fahrrad die Schulstraße in Richtung Hauptstraße. Als sie beabsichtigte, die Hauptstraße zu überqueren, übersah sie einen 43-Jährigen aus Garrel, welcher mit seinem Rennrad auf der Fahrbahn die Hauptstraße in Fahrtrichtung Bösel befuhr. Beide Unfallbeteiligte wurden durch die Kollision leicht verletzt. Die 63-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Emstek OT Hoheging - Buntmetalldiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 11. September 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, 12. September 2021, 08.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vom Jugendheim im Erlenweg insgesamt sechs Kupferfallrohre mit den dazugehörigen Kupferbögen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, dem 12. September 2021, wurde gegen 20.05 Uhr in der Hagenstraße ein 38-Jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 38-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungwidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 12. September 2021, kam es um 05.30 Uhr in der Bahnhofstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 71-Jähriger aus Cloppenburg beschädigte beim Ausparken (rückwärts) den PKW eines 47-Jährigen aus Quakenbrück. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,-- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Verkehrsunfallort, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Da der Unfall durch einen Zeugen beobachtet wurde, konnte er im weiteren zeitlichen Verlauf ermittelt werden.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 12. September 2021, kam es um 18.05 Uhr in der Bodenseestraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem schwarzen PKW VW Golf die Bodenseestraße und bog im Streckenverlauf nach links auf das Parkplatzgelände der dortigen Oberschule ein. Beim Einparken in eine Parklücke beschädigte er einen rechtsseitig neben ihm abgestellten weißen PKW VW T-ROC. Hierdurch entstanden Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel in Höhe von 500,-- Euro. Nachdem der Unfallverursacher von einer Zeugin angesprochen wurde, flüchtete er mit seinem PKW in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 12. September 2021, kam es um 14.15 Uhr im Dorgdamm zu einem Verkehrsunfall: Eine 38-Jährige aus Löningen befuhr mit ihrem PKW die Straße Hemstett aus Richtung Matrum kommend in Fahrtrichtung Lastrup. Sie missachtete im Streckenverlauf die Vorfahrt einer 40-Jährigen aus Molbergen, die mit ihrem PKW die Straße Dorgdamm aus Richtung der Bundesstraße B213 kommend in Fahrtrichtung Ermke befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der PKW der Molbergerin überschlug sich und kam in einem Graben zum Liegen. Die 40-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Ihre beiden Mitfahrer (Ehemann, 45 Jahre alt und Tochter, 18 Jahre alt) wurden vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An den verunfallten PKW entstand ein Gesamtschaden von 8000,-- Euro.

