Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Pedelec Fahrern

Am Samstag, 11. September 2021, gegen 09.45 Uhr, ereignete sich an der Emsteker Straße ein Verkehrsunfall. Ein 33-jähriger Cloppenburger befuhr mit seinem Pedelec den linksseitigen Radweg in Richtung Emstek. Hier übersah er einen entgegenkommenden 46-jährigen Pedelec Fahrer aus Emstek. Es kam zu einem Zusammenstoß. Beide Beteiligten werden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 550 Euro geschätzt.

Emstek - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 11. September 2021, in der Zeit von 12.00 bis 12.20 Uhr, wurde ein Pkw Daimler durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Daimler befand sich zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Bahnhofstraße. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 / 18600.

Löningen - Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 11. September 2021, gegen 20:00 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Löninger mit einem Pkw die Bahnhofsallee aus Richtung Lagestraße kommend. Hier kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 700 Euro zu kümmern. Gegen 23.40 Uhr konnte der Verursacher in der Straße Am Mühlenbach mit seinem Pkw angetroffen werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,49 %o.

Cloppenburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Sonntag, 12. September 2021, gegen 03.15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Cappelner mit einem Pkw die Bether Straße. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 1,51 %o. Weiterhin war der genutzte Pkw nicht pflichtversichert. Strafverfahren wurden eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

