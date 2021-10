Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Bei Unfall leicht verletzt

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat eine Autofahrerin am Mittwoch in Bocholt bei einem Auffahrunfall erlitten. Ein 30-Jähriger hatte gegen 13.25 Uhr die Landesstraße 602 in Richtung Hamminkeln befahren. Dabei prallte der Bocholter auf den vor ihm auf dem Autobahnzubringer fahrenden Wagen einer 52-Jährigen: Die Reeserin hatte verkehrsbedingt vor einer Ampel abgebremst. Sie wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro.

