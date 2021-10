Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Zeugen und Ersthelfer nach Verkehrsunfall gesucht

Gronau (ots)

Wie berichtet, kam es in Gronau am Mittwochmorgen zu einem folgenschweren Unfall. Ein Zwölfjähriger verstarb nach einem Zusammenstoß mit einem Bus. Zur weiteren Abklärung des Unfallgeschehens bittet die Polizei Ersthelfer sowie weitere mögliche Zeugen, sich mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell