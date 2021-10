Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Werkzeuge und Ladegeräte entwendet

Schöppingen (ots)

Eine Vielzahl von Werkzeugen haben Unbekannte in Schöppingen entwendet. Die Täter betraten eine Werkstatt in der Bauerschaft Tinge und stahlen folgende Gegenstände: fünf Ladegeräte für Pedelecs, mehrere Akkuschrauber inklusive Ladegeräte, mehrere Bohrmaschinen, eine Handkreissäge, Winkel- und Schwingschleifer, einen Heißluftfön, ein Baustellenradio sowie eine Fräsmaschine - kurz eine komplette Werkstatteinrichtung. Zu dem Geschehen kam es zwischen Dienstag, 11.00 Uhr, und Mittwoch, 09.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell